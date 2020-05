Corona : Stadtmarketing sagt Ratingen-Festival ab

Immer eine tolle Kulisse auf dem Marktplatz: Doch in diesem Jahr wird es diese Stimmung nicht geben. Das Ratingen-Festival fällt aus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Enttäuschung ist groß, doch letztlich hatte man keine andere Wahl. Auch andere Veranstaltungen sind betroffen. Bereits abgesagt wurde der Aktionstag der Wirtschaft, der ursprünglich am 5. Juni 2020 stattfinden sollte.

Bereits abgesagt wurde der Aktionstag der Wirtschaft, der ursprünglich am 5. Juni 2020 stattfinden sollte. Beim Aktionstag der Wirtschaft stellen Unternehmen aller Branchen aus Ratingen für einen Tag mindestens einen Mitarbeiter frei sowie eventuell notwendiges Werkzeug/Material zur Verfügung, um für und gemeinsam mit gemeinnützigen, sozialen und kulturellen Einrichtungen konkrete, sinnstiftende Projekte zu realisieren. „Als neuen Termin haben wir den 7. Mai 2021 ins Auge gefasst, vorausgesetzt, dass die Durchführung dann wieder möglich ist“, teilt Nina Bauer, Projektleitern des Aktionstages der Wirtschaft und Geschäftsführerin der RMG mit.

Termin: Bezüglich der Veranstaltung Ratinger Adventsleuchten, die laut Terminplan am 29. November 2020 stattfinden soll, will die Ratingen Marketing GmbH (RMG) erst einmal die weiteren Entwicklungen abwarten, um dann nach den Sommerferien eine abschließende Entscheidung zu treffen.

Außerdem muss die RMG nun auch alle Termine des neunen Veranstaltungsformates „Ratinger Feierabendmarkt“ absagen. Von Mai bis September wollte das Stadtmarketing, in Kooperation mit den Ratinger Gastronomen, ein Streetfood-Event anbieten, welches an jedem dritten Freitag im Monat, mit internationalen Streetfood-Köstlichkeiten, kühlen Getränken und entspannter Live-Musik den Wochenendauftakt einläuten sollte. Begleitend dazu wollten die Einzelhändler in der Innenstadt ein Late-Night-Shopping anbieten.