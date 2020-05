Hilfe für Partnerfirmen : Eselrock versteigert Tages-Dixi-Klo

Das Team vom Eselrock an jener Stelle im Heubergpark, wo eigentlich am Wochenende das Festival stattfinden würde. Jetzt stehen sie zum Pressetermin mit Abstand und Mundschutz an einem Ort, wo eigentlich Festival-Frohsinn herrscht. Foto: Sebastian Peters

Wesel Mit einer Solidaritätsaktion wollen die Festivalmacher Partnerfirmen unterstützen. Man kann unter anderem ein privates Dixi-Klo für einen Festivaltag im Jahr 2021 erwerben. Die Erlöse gehen an die darbende Veranstalterbranche.

Es ist eine besondere Hilfsaktion, mit der das Team des Vereins Eselrock alle langjährigen Partnerfirmen in Zeiten der Corona-Pandemie und Veranstaltungsverboten unterstützen will. Eigentlich würde am kommenden Wochenende das niederrheinweit bekannte Rockfestival im Heubergpark Wesel starten. Das Coronavirus machte dem Team einen Strich durch die Rechnung und das Veranstaltungsverbot sorgt für Einnahmenausfälle in der Branche. „Viele Firmen arbeiten seit Jahren mit uns zusammen, das sind Partner und Freunde geworden. In dieser Zeit wollen wir ihnen zur Seite stehen“, erklärt Eselrock-Vorstand Simon Bleckmann. „Erst nehmen, jetzt geben“ laute das Motto der Hilfsaktion.

Die Idee: Der „EselRock e. V.“, so schreibt sich der Verein selbst, stellt mit einer sogenannten Crowdfunding-Aktion auf der Internetplattform „Startnext“ Devotionalien zur Verfügung, die Freunde und Sympathisanten des Festivals erwerben können. Eigentlich ist beim Festival der Eintritt frei. In diesem Jahr könnten sich die Besucher also einmal solidarisch zeigen. Sie können sich für den Festivalsamstag 2021 für 400 Euro ein eigenes goldfarbendes Dixi-Klo aufstellen lassen, das nur sie nutzen dürfen. Für 1000 Euro kann man das Privileg erwerben, eine Band beim Festival 2021 anzusagen. Man kann virtuelle Solidaritätsbiere bestellen oder Supporter-T-Shirts erwerben. Der Clou hier: Eigentlich ist der Slogan des Festivals „umsonst & draußen“, das „um“ sowie „&“ ist diesmal durchgestrichen, so dass der Slogan im festivalfreien Jahr schlicht lautet: „sonst draußen“.

T-Shirt der Solidaritätsaktion, „sonst draußen“. Foto: Sebastian Peters

Viele weitere Aktionen stellten Simon Bleckmann und Eselrock-Sprecherin Anna Gorecki im Heubergpark am Dienstag vor. So werden die Festivalbanner in kleine Stücke geschnitten und als Erinnerung angeboten oder man kann alte Festivalbändchen erwerben, dazu auch Stehplatz- und Sitzplatztickets beim Festival 2020. Das Ziel sei, 30.000 Euro einzunehmen und diese direkt an die langjährigen Partner, etwa im Bereich Licht- und Tontechnik, weiterzugeben. Die Aktion startet am 23. Mai und läuft bis 30. Juni. Der komplette Erlös geht an die Partner, beim Eselrock-Team bleibt davon kein Cent.

Unbenommen von dieser Aktion sind auch die 10.000 Euro aus dem städtischen Haushalt, über die in den vergangenen Tagen eine Debatte entbrannt war. Von diesem Geld gehe nichts in die Solidaritätsaktion, versicherte Bleckmann. Der Verein werde wie gefordert Nachweise über alle Ausgaben vorweisen. Es seien bisher nur 3000 Euro Kosten entstanden, weil man früh schon umsichtig geplant habe. Locker hätte zum jetzigen Zeitpunkt sonst schon das fünf- bis sechsfache an Kosten entstehen können.