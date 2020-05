Spezialisten in Moers : Bethanien-Krankenhaus ist jetzt Lungen- und Thoraxzentrum

Das Bethanien-Krankenhaus in Moers. Foto: Bethanien/fotolulu

Moers Intern arbeiten sie eigentlich schon lange zusammen, die Lungenklinik und die Klinik für Thoraxchirurgie am Moerser Bethanien- Krankenhaus. Jetzt sind die beiden Bereiche durch den neuen Namen „Lungen- und Thoraxzentrum Nordrhein“ auch nach außen hin eine Einheit.

Unterstützt von den beiden zuständigen Chefärzten Thomas Voshaar und Thomas Krbek sowie dem ärztlichen Leiter des onkologischen Zentrums Kato Kambartel stellte Ralf Engels vom Vorstand der Stiftung Bethanien die offizielle Zusammenlegung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vor.

Dabei ging es den Beteiligten in erster Linie darum, die Öffentlichkeit über die bisher schon hohe medizinische Kompetenz der nun vereinten Abteilungen zu informieren. Demnach gehörte die Lungenklinik mit ihren fortschrittlichen Diagnose- und Behandlungsmethoden bereits vorher schon zu einer der größten und modernsten Fachabteilungen ihrer Art in ganz Deutschland, während sich die Thoraxchirurgie ebenfalls schon länger zu den 14 offiziell anerkannten Kompetenzentren des Landes zählen darf.

„Ich bin seit 20 Jahren in diesem Krankenhaus tätig“, erklärt Kato Kambartel. „Und ich kann sagen, dass wir unseren Patienten alles, was es an neuen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten auf der Welt gibt, hier im Hause anbieten können.“

„Ja, das stimmt“, bestätigt auch Thomas Voshaar. Das in diesem Fall Besondere sei jedoch, dass man mit den beiden zusammengelegten Abteilungen innerhalb des Bethanien-Krankenhauses in ein großes medizinisches Behandlungsnetzwerk eingebunden sei: „Das bedeutet nicht nur kurze Wege und Wartezeiten, sondern garantiert auch ein hohes Maß an Verständigung zwischen den zuständigen Ärzten und eine dem entsprechend schnelle Abstimmung der notwendigen Behandlungskonzepte zwischen den verschiedenen Fachabteilungen.“