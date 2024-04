Kriminalität in Moers Diebe stehlen Starkstromkabel von Baustelle

Einbrecher sind in den Neubau einer Lagerhalle an der Alexander-Bell-Straße im Gewerbegebiet Genend eingedrungen. Sie stahlen Starkstromkabel und Trafos. Zudem brachen sie einen Starkstromcontainer auf und manipulierten eine Kamera, sodass diese nicht mehr aufzeichnen konnte, berichtete die Polizei. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag, 5. April, gegen 2.15 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie sucht Zeugen, die im Bereich der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Aufgrund der Größe und des Gewichts des entwendeten Kabels sei es wahrscheinlich, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde und dass mehrere Täter zusammengearbeitet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171-0 entgegen.