Bauarbeiten in Moers Enni erneuert Straßen in der Innenstadt

Erst im Jahr 2025 wird Enni die Mercatorstraße und danach die Goethestraße anpacken. Bei der Einbindung der neuen Kanäle der Mercatorstraße an die Hauptkanäle in der Essenberger Straße kommt Enni ohne Fahrbahnsperrung aus. Zum Ende des Sanierungsprojektes am dortigen Kreisverkehr werden es für Autofahrer allerdings noch einmal eng.

Bei der Anbindung der neuen Kanäle in Höhe des Ärztehauses an die Hauptkanäle in der Augustastraße muss Enni den dortigen Kreisverkehr einseitig sperren und den Verkehr in beide Fahrtrichtungen abwechselnd über eine Ampel an der Baustelle vorbeiführen. Zum Abschluss der gesamten Maßnahmen im Spätsommer 2025 bekommen alle drei Straßen eine neue Asphaltdeckschicht.