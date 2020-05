Müllentsorgung in Kamp-Lintfort : Abfallgebühren sinken 2021 deutlich

Ende 2020 ist das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof bezahlt. Die Gebühren für die grauen Tonnen sinken um rund ein Drittel. Das hat positive Auswirkungen auf die Geldbörsen vieler Bürger im Kreis Wesel.

Anstatt 30,4 Millionen Euro, die die Städte und Gemeinde 2019 bezahlen mussten, sind es 2021 nur noch 11,5 Millionen Euro. „Es ist eine drastische Senkung“, sagte Landrat Ansgar Müller am Mittwoch. „Wir haben lange auf den Tag hin gearbeitet, diese Senkung ankündigen zu können.“ Eine entsprechende Vorlage liegt dem Kreistag vor, der darüber am 25. Juni berät. Endgültig beschließt er die neue Gebührensatzung für die Gemeinden und Städte am 8. Oktober. Anschließend arbeiten die Gemeinden und Städte ihre Abfallsatzungen aus, die ab dem 1. Januar 2021 in Kraft treten. Alle müssen die Gebührensenkung des Kreises für den Restmüll weiter geben, sprich die Gebühren für die graue Tonnen senken. „Jede Kommune berechnet die Gebühren unterschiedlich“, sagte Heinz-Günter Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender der Kreis Weseler Abfallgesellschaft. „Zum Teil decken sie über die Gebühren für die Graue Tonne auch den Sperrmüll ab.“