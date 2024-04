Kriminalität in Moers Räuber schlagen Mann k.o.

Ein Mann ist in Moers k.o. geschlagen und ausgeraubt worden. Der Rheinberger war am Samstag in Moers gegen 19.45 Uhr zu Fuß vom Königlichen Hof über den Neuen Wall in Richtung Unterwallstraße unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes vor dem Wallzentrum seien ihm mehrere Männer entgegen, berichtete die Polizei. Von diesen sei nach Angaben des 54-Jährigen unvermittelt ein Schlag in sein Gesicht ausgegangen, der ihn bewusstlos werden ließ. Als er wieder das Bewusstsein erlangte, fiel ihm auf, dass ihm Bargeld aus seiner Bauchtasche entwendet worden war. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass diese Kapuzen getragen haben sollen. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Tat und den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 1710 entgegen.