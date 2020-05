Ausbildungsinitiative Kreis Wesel (Folge 3) : Handwerk digital vor großen Chancen

Sabrina Borowski und Rafael Becker bei Fachwerk in Moers an einem 3D-Drucker Foto: FW

Kreis Wesel Der gemeinnützige Bildungsträger Fachwerk aus Moers sieht im Handwerk Potenziale für modernste Technik. „Einsatzgebiete im Handwerk gibt es zur Genüge“, sagt Geschäftsführer Rainer Henke.

Den Trend zur Digitalisierung bekommen die rund 80 Mitarbeiter deutlich mit, die in den verschiedenen Bereichen der Weiterbildung, Berufsrückkehr sowie Berufsvorbereitung tätig sind. Der regionale Bildungsträger betreibt unter anderem Integrationsarbeit und bietet soziale Beschäftigungen an. Darüber hinaus ist er im Kreis Wesel sowie im euregionalen Raum durch Kooperationen mit Arbeitgebern und -agenturen, aber auch Beratungseinrichtungen und Unternehmerverbänden dicht vernetzt.

Ein Beispiel ist der 3D-Druck, der noch vor wenigen Jahren wie Utopie aus einem Science-Fiction-Film anmutete. Man bezeichnet den 3D-Druck auch als additive Fertigung, bei der ein Herstellungsverfahren in drei Dimensionen durch eine Reihe aufeinanderfolgender Schichten gebildet wird. Am Ende steht ein fertiges und plastisches Produkt. Dabei werden die unterschiedlichsten Techniken und Materialien angewendet. Und täglich kommen neue Anwendungen hinzu. Möglich ist die Erstellung von Modellen in der Architektur oder im Bau. Ebenso die Verfeinerung, aber auch Erzeugung von Lebensmitteln, von Bauteilen oder auch der Einsatz in der Medizin, um maßgefertigte Prothesen zu entwickeln.