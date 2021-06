Shopping, Konzerte, Gastronomie : Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch im Kreis Wesel

Update Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind die Infektionszahlen gesunken, die Corona-Regeln wurden weiter gelockert. Was nun für Gastronomie, Einzelhandel, Sport, Freizeit und private Treffen gilt: ein Überblick.

Weitere Lockerungen oder Verschärfungen Wie die Landesregierung in der Corona-Schutzverordnung erklärt, hängt vor allem von der Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region ab, welche Regeln vor Ort gelten. Sie hat einen Stufenplan entwickelt – mit Regeln für eine Inzidenz zwischen 100 und 50,1 (Stufe 3), für eine Inzidenz zwischen 50 und 35,1 (Stufe 2) sowie für eine Inzidenz unter 35 (Stufe 1). „Die Zuordnung zu einer höheren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen überschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag“, heißt es in der Verordnung. „Die Zuordnung zu einer niedrigeren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag.“