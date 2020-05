Gesamtschule Schermbeck : Scheibe eingeworfen: Polizei nimmt Trio fest

Immer wieder sind in den letzten Monaten Scheiben der Gesamtschule in Schermbeck beschädigt worden. Foto: Nikolai Brenner/Nikolai Benner

Schermbeck Die Polizei hat jetzt in Schermbeck drei Jugendliche im Alter von 13 bis 17 festgenommen, die eine Scheibe der Gesamtschule beschädigt hatten. Seit Februar 2019 war es dort immer wieder zu Sachbeschädigungen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, nahmen Kollegen eines Einsatztrupps in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die drei Jugendlichen fest. Das Trio wurde anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 17-Jährigen und einen 14-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beide wohnen in Schermbeck. Im Rahmen der Ermittlungen soll nun die Frage geklärt werden, ob sie unter anderem auch die Sachbeschädigungen in den vergangenen Monaten zu verantworten haben.