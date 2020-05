In Wesel-Feldmark : Unbekannte beschädigen vier Fahrzeuge

Die Polizei in Wesel hofft, dass sich Zeugen, die möglicherweise die Beschädigung von drei Fahrzeugen am Freybergweg beobachtet haben, melden. Foto: Michael Scholten

Wesel In der Feldmark haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bislang unbekannte Täter vier Autos beschädigt. Verdächtigt wird eine Gruppe von vier Jugendlichen. Ein Zeuge hat sich bei der Polizei gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, hörte ein Anwohner am Donnerstag gegen 1 Uhr einen Streit auf der Hamminkelner Landstraße in der Feldmark. Als er nachsah, bemerkte er vier Jugendliche auf einem Parkplatz, darunter ein Mädchen. Hierbei beobachtete der Zeuge, wie ein Junge ein Auto beschädigte. Anschließend entfernte sich die Gruppe über die Hamminkelner Landstraße in Richtung Blumenkamp. In der gleichen Nacht wurden außerdem die Außenspiegel dreier Autos am Freybergweg beschädigt.