Ingo Appelt in Wesel : „Könnt ihr noch euren Enkeln erzählen!“

Ingo Appelt ist ganz heiß auf seinen Auftritt in Wesel am Montagabend im Autokino am Rhein. Er will auch durch die Reihen gehen und Selfies – natürlich mit Abstand – machen. Foto: Lübke, Kurt (kul)

Wesel Zum Abschluss der Weseler Comedy Drive-in-Serie auf dem Festplatz am Weseler Rheinufer kommt am Montag Comedian Ingo Appelt ins Autokino und will dort das Beste aus 35 Jahren präsentieren.

Wie mit seiner Agentur vereinbart, ruft Ingo Appelt um Punkt 14 Uhr an. Nach wenigen Sekunden ist klar: Zwischen dem Comedian (Baujahr 1967) und dem Redakteur (Baujahr 1966) stimmt die Chemie.

Bevor wir mit dem Interview beginnen, eine kleine Geschichte vorab: Mein erstes Fußball-Bundesligaspiel war im März 1975 Gladbach gegen Rot-Weiß Essen auf dem Bökelberg. Ich stand als Achtjähriger mit meinem Opa hinter dem Tor in der Südkurve. Und auf dem Platz, das habe ich recherchiert, rackerte Günter „Nobby“ Fürhoff – Ihr Stiefvater im Dress von Essen. Das war doch für Sie sicher toll – der Stiefvater ein Profi.

INGO APPELT (lacht) Eine unglaubliche Geschichte. Ich musste damals immer mit auf den Fußballplatz, habe sogar bei Rot-Weiß in der Jugend gespielt – aber ich war ganz schlecht. Als mein Sohn, mittlerweile 19, klein war, musste er natürlich in einem Dorfverein Fußball spielen. Alle Kinder standen damals im Flutlicht um den Ball herum – nur einer nicht. Mein Sohn hatte die Hände in der Tasche und schaute hoch zum Mond.

Also ganz der Vater. Sie haben demnach auch keinen Verein, dem Sie die Daumen drücken und die Corona-Meisterschaft gönnen?

APPELT Die Liebe zum Fußball habe ich abgebrochen. Aber ich bin neidisch auf die Fußballer, die haben jetzt Geisterspiele. Und ich muss ins Autokino (lacht). Autokinos kenne ich noch aus meiner Jugend in Bottrop. Da liefen in den 70er Jahren nur schlüpfrige Filme – so wie „Eis am Stiel“. Abteilung: unter der Gürtellinie. Deshalb passe ich gut ins Autokino. Ich habe das jetzt schon mehrere Male gemacht – in Wesel ist es jetzt das siebte Mal. Und ich muss sagen, ich finde das geil. Ich bin auftrittsgeil. Ob die Leute in Autos sitzen oder im Sarg liegen – Hauptsache, es sind Leute da. Ich vermisse das Publikum so sehr, dass ich schon im Wald gespielt habe, weil ich gelesen habe, dass Bäume ein heimliches Leben haben.

Bei Nuhr im Ersten haben Sie letztens ein Foto aus Jugendzeiten in die Kamera gehalten – mit Ihrem Saufkumpanen Markus Söder.

APPELT Das war ein Fakebild. Sorry. Ich kenne ihn persönlich erst seit fünf Jahren.

Ihr aktuelles Programm heißt der Staats-Trainer. Worauf dürfen sich Ihre Fans im Drive-in in Wesel freuen?

APPELT Vergiss es, du kannst kein Programm spielen, das ist kein Theater. Es geht darum, interaktiv zu arbeiten. Ganz einfach: Ich bin da und präsentiere in Wesel das Beste aus 35 Jahren.

Auch den Scharping. Als ich Sie zum ersten Mal 1995 live erlebt habe, war das ein Knaller.

APPELT Super Idee. In Wesel mache ich nochmal den Scharping. Insgesamt kann ich 28 aktuelle und ehemalige Politiker parodieren. Bei einem Auftritt in Koblenz war Scharping seinerzeit mit seiner Familie da. Die drei Töchter kamen hinterher zu mir und haben gesagt: „Das machst du super. Aber du musst noch langsamer reden“ (lacht). Das werde ich nie vergessen.

Wann haben Sie festgestellt, dass Sie Talent haben, Prominente zu parodieren? In der Schule als Klassenclown?

APPELT Klar, ich habe den Lehrer nachgemacht – bis man mich erwischt hat. Als ich dann mit elf von Essen nach Würzburg verschleppt wurde – der Günter wurde von Rot-Weiß an den Zweitligisten Würzburg verkauft – machte ich nach der Schule bei Siemens eine Lehre zum Maschinenschlosser. Das war die Zeit von Thomas Freitag oder Stefan Wald, die unter anderem Kohl, Schmidt und Brandt imitieren konnten. Das war auch meine Welt. Ich hatte neben den Politikern auch Rudi Carrell, Dieter Hallervorden und Otto drauf. Geil fand ich, dass mich Rudi dann Jahre später angerufen hat, um mich in sein „7 Tage, 7 Köpfe“-Team einzuladen. Ich dachte, da verarscht mich jemand am Telefon. Aber es war Rudi.

Kann man das irgendwie lernen, Stimmen nachzumachen?

APPELT Das ist einem in die Wiege gelegt. Ich denke, das hat viel mit Musikalität zu tun.

Ihr Markenzeichen ist der Mephisto-Haarschnitt – und ein richtig böser, schwarzer Humor.

APPELT Ich liebe es zu provozieren. Das war immer schon so. Dadurch entsteht Nähe. Das mit dem Image des Bösen lag an der Sendung Samstag Nacht auf RTL. Das Team sagte, wir brauchen so einen echten Arsch. Und da ging es richtig ab.

Ehrlich gesagt, habe ich das damals nicht so verfolgt. Ich sehe Kabarett und Comedy auch lieber in den öffentlich-rechtlichen Programmen. Thomas Gottschalk zum Beispiel schaue ich mir im ZDF gerne an, wenn er bei den Privaten auftaucht eher nicht.

APPELT Stimmt, das verstehe ich. Ich wechsle zwischen Öffentlich-rechtlichen und den Privaten. Apropos Gottschalk. Der ist ja jetzt 70 geworden. Ich war mal bei ihm bei „Wetten, dass.. ?“ eingeladen. Beim letzten Mal habe ich ihn in Berlin, wo ich mittlerweile lebe, im Hotel Savoy gesehen. Der mag mich.

Der mag alle.

APPELT Nur mag ihn nicht jeder. Aber ich finde ihn super. Der ist heute genauso wie früher. Ich war 13, als ich ihn kennengelernt habe.

Bei welcher Gelegenheit?

APPELT In Würzburg. Meine Mutter hat damals 1980 in einer Disco gearbeitet, in der Thomas Gottschalk als DJ Platten aufgelegt hat. Und ich durfte mit. Da hat er mich gesehen und als Kleinsten auf die Tanzfläche geholt und mir zwei Gutscheine für Big Macs geschenkt. Das war der Hit. Wann beginnt eigentlich das Interview? (lacht)

Jetzt: Wie erleben Sie als Vater von drei Kindern die Corona-Krise?