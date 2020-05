In Wesel-Lackhausen : Unbekannte brechen in ein Haus ein uns stehlen Geld

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dap/dpa

Wesel Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Haus an der Elisabeth-von-Tadden-Straße in Lackhausen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei erbeuteten sie unter anderem eine Handtasche und zwei Geldbörsen.

Wie bislang unbekannten Täter in das Einfamilienhaus gelangt sind, steht noch nicht fest. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte eine Polizeisprecherin, dass der Eigentümer die Haustür am Dienstag gegen 21 Uhr zugezogen und nicht abgeschlossen und erst am nächsten Morgen gegen 6 Uhr bemerkt habe, dass die Tür offen stand. Im Laufe des Tages erst bemerkte der Mann den Verlust des Geldes. Die Kriminalpolizei und der Erkennungsdienst haben die Ermittlungen aufgenommen.

