In Wesel-Obrighoven : Auffahrunfall auf der B 58 mit drei Verletzten

Wesel Bei einem Auffahrunfall auf der Schermbecker Landstraße (B 58) sind am Donnerstag gegen 15 Uhr zwei Personen (33 und 35 Jahre) leicht, der Unfallverursacher (22) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, musste ein Autofahrer aus Wesel (33), der auf der B 58 in Richtung Schermbeck unterwegs war, in Höhe der Kreuzung Underbergsheide in Obrighoven verkehrsbedingt anhalten. Ein 22-jähriger Weseler fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Pkw des 33-Jährigen auf. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 33-Jährige und sein 35-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.