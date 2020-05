Polizei in Wesel sucht Zeugen : Trio raubt angetrunkenen Radfahrer aus

Wesel Die Polizei ist auf der Suche nach drei Männern, die Donnerstagabend unweit des Weseler Bahnhofs einen 23-jährigen Radfahrer geschlagen und beraubt haben. Der angetrunkene Mann konnte einen der Täter beschreiben.

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich der 23-Jährige Donnerstagabend bei der Wache und gab an, gegen 22.45 Uhr an der Dinslakener Landstraße überfallen worden zu sein.

Der alkoholisierte Weseler schilderte, mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen zu sein. In Höhe der Kurt-Kräcker-Straße hielten ihn drei Unbekannte fest, schlugen ihn und raubten ihm sein Handy (Samsung S 9 Plus) und das Portemonnaie, das er in der Hosentasche hatte. In der Geldbörse befand sich unter anderem auch eine Scheckkarte der Deutschen Post sowie eine Kankenversicherungskarte. Hiernach entfernte sich das Trio über die Dinslakener Landstraße in Richtung Kurt-Kräcker-Straße.