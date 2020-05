Pfarrer Stefan Sühling aus Wesel : Erwachsen werden

Wesel In der Kolumne Gott & die Welt macht sich Stefan Sühling, leidender Pfarrer der Weseler Kirchengemeinde St. Nikolaus, Gedanken zur „Himmelfahrt“ von Jesus – 40 Tage nach dem Oster-Fest.

Mit dem Heiligen Geist habe ich es nicht immer einfach. Ich muss mich mühen, ihn zu hören und zu verstehen. Ich muss auch akzeptieren, dass er mir nicht nach dem Mund redet. Dennoch, er ist auch Ermunterung in Mutlosigkeit, Kraft in erlebter Schwächephase, tröstendes Licht am Ende des Sorgentunnels. Auf diesen Geist möchte ich mich immer mehr einlassen, ihm zuhören, mich von ihm leiten lassen, in der Hoffnung, dass er Gelassenheit und Besonnenheit schenkt. Ich wünschte, gerade in diesen Tagen täten das in unserer Kirche und in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen.