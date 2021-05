Corona-Pandemie : Inzidenz sinkt im Kreis Wesel unter Schwellenwert von 50

Kreis Wesel Der Trend der vergangenen Tage hält an: Am Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel weiter gesunken und erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder unter den Schwellenwert von 50 gefallen. Setzt sich diese Entwicklung fort, sind weitere Lockerungen möglich.

Im Kreis Wesel sind in den vergangenen Tagen weniger neue Infektionen gemeldet worden als noch im April. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deshalb deutlich gesunken. Am Donnerstag fiel sie sogar unter den Schwellenwert von 50, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet. Demnach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 47,2. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) fiel sie damit zum ersten Mal seit Februar wieder unter den Schwellenwert von 50. Aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel finden Sie auch hier.