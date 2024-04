Polizeieinsatz in Moers Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

Am 4. April ist es gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Verbandsstraße/Hoher Weg gekommen, bei dem ein 34-Jähriger aus Dinslaken schwer verletzt und eine 35-Jährige aus Rheinberg leicht verletzt wurden. Der 34-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Verbandsstraße in Richtung Kamper Straße. An der Kreuzung zum Hohen Weg beabsichtigte er, weiter geradeaus zu fahren. Die 35-Jährige befuhr die Verbandsstraße in entgegenkommender Fahrtrichtung und wollte an der Kreuzung nach links in den Hohen Weg einbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug des Dinslakeners und es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug des Dinslakeners vor den Ampelmast geschleudert wurde.