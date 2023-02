Gedenken an Moerser Familie Leiss Der Vergangenheit Beachtung schenken

Die polnisch-stämmige Moerser Bergmannsfamilie Leiss wurde in Sippenhaft genommen, weil ein Sohn der Familie während der Schlacht um Stalingrad angeblich übergelaufen sei. Nach der Verhaftung durch die Gestapo in Moers wurde die ganze Familie, darunter die dreijährige Marianne Leiss und zwei hochschwangere Frauen, in das KZ Sachsenhausen verschleppt und dort ermordet. Zur Abschreckung berichtete die NS-Presse reichsweit unter der Überschrift ‚Polnische Verräterfamilie unschädlich gemacht‘ über die verbrecherische Tat. Die Stele erinnert an das Schicksal der Familie und trägt den Titel ‚Aus der Welt gerissen‘. Nach dem Entwurf der Designerin Caroline Skroch hat sie der Moerser Kunstschmied Dietrich Weber gestaltet. Der Vorsitzende von ‚Erinnern für die Zukunft‘ Ulrich Hecker dankte für den Entwurf und die Ausführung.