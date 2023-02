Karneval in der Hochschulstadt Kamp-Lintfort feiert jecken Party-Marathon

Besonders freut sich der Bürgermeister aber darauf, dass der Rathaussturm an Altweiberfastnacht (16. Februar) nach mehr als zwölf Jahren endlich wieder mit Bühne, Musik und viel Tamtam auf dem Rathausvorplatz gefeiert wird. Obermöhne Elli Schröder kündigte am Montag an, dass sie zusammen mit mehr als 40 „wilden Weibern“ den Schlüssel zum Rathaus erobern will. Der Möhnen-Marathon beginnt für sie an Altweiber morgens um sieben Uhr. Dann ziehen Elli Schröder und ihre Gefolgschaft durch die Innenstadt und besuchen Geschäfte und Unternehmen, bevor es um 14.11 Uhr zum Sturm aufs Rathaus und ab 16.11 Uhr zum Altweiberball ins Festzelt an der Friedrich-Heinrich-Allee geht. Elli Schröder wird die Möhnen 2023 ein letztes Mal anführen. „Ich habe mich entschlossen, aufzuhören“, erklärte sie am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Nachfolgerin ist noch nicht gefunden. Der Karneval stellt sich in Kamp-Lintfort ganz neu auf. Wie bereits berichtet, organisieren die beiden Agenturen Mo.Event und Viva Concepts zusammen mit dem Kamp-Lintforter Karnevalsverein (KKV) und dem Karnevalskomitee Kolping als Kooperationspartner den diesjährigen Party-Marathon.