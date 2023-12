Lebensretterin aus Moers „Ich helfe Menschen gerne“

Die Selbstverständlichkeit des Helfens liegt in diesem Fall tatsächlich in der Familie: Aydogars Mann Yener ist nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei im Februar kurzerhand ins Krisengebiet geflogen. „Wir haben den Opfern geholfen. Dabei war es völlig egal, ob sie Araber, Juden oder Türken waren“, sagte er vor dem Hintergrund der ak-tuellen Spannungen zwischen Juden und Arabern. „Wir haben ganz einfach Menschen geholfen.“