Konzert in der Stadtkirche Moers Musiker spielen Werke des frühen 20. Jahrhunderts

Poulencs Violinsonate werde seltener gespielt und sei dem berühmten Federico Garcia Lorca gewidmet, der in den 1930er Jahren der berühmteste spanischsprachige Autor Europas war. Er habe das liberale Spanien verkörpert, das Francos Faschisten mit aller Macht verhindern wollten. 1936 wurde er in der Nähe von Granada erschossen. Der Freiheitsdrang und das bittere Ende seien in dieser Violinsonate deutlich spürbar, sagt die Violinistin. Natascha Lenhartz (Violine) und Lucius Rühl (Klavier) liegt es am Herzen, tief in die Werke einzudringen, sich historisch zu informieren und so die Affekte der Werke im Spiel freizusetzen, und das Publikum in den Sog der Leidenschaften mitzunehmen, heißt es in der Konzertankündigung.