Wegen Sturmwarnung Moerser Weihnachtsmarkt bleibt am Donnerstag geschlossen

Ob das Budendorf am morgigen Freitag – dem offiziell letzten Tag in diesem Jahr – noch einmal öffnen kann, hänge von der Entwicklung der Wetterlage ab und werde von Moers Marketing bekanntgegeben, sobald eine sichere Einschätzung möglich ist, heißt es. Bei allen Abwägungen stehe die Sicherheit von Besuchern und die auf dem Moerser Weihnachtsmarkt arbeitenden Menschen an erster Stelle.