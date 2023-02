Nach Streitigkeiten und Ausschlussverfahren AfD im Kreis Wesel wählt neuen Kreisvorstand

Die Ära Renatus Rieger bei der AfD im Kreis Wesel ist endgültig vorbei. Bei einer Versammlung im Hotel Munsch in Neukirchen-Vluyn haben Mitglieder des Kreisverbandes am Wochenende einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Kreissprecher ist Ludwig Hahn aus Rheinberg. Seine Stellvertreter sind Stefan Overmann und Jasmin Sunitsch (Moers) sowie Benjamin Erwig (Rheinberg). Schatzmeister wurde Mario Liedtke (Hamminkeln), stellvertretender Schatzmeister Max Bröcker (Moers). Beisitzer sind Heike Wachtendonk (Neukirchen-Vluyn), Markus Jung sowie Marcel Stüttgen (beide Moers). Ein Schriftführer-Posten sei nicht vergeben worden, sagte Ludwig Hahn am Montag.