Frühgeborenes in Moerser Krankenhaus Marieke, ein Weihnachtswunder

Vor 22 Jahren kam Marieke Schade in der 31. Schwangerschaftswoche im Bethanien zur Welt. Das Leben von Mutter und Kind hing am seidenen Faden – bis es am 23. Dezember 2001 eine wunderbare Wendung nahm.

23.12.2023 , 05:15 Uhr

Polaroids der Frühgeborenen Marieke auf der Frühgeborenen-Intensivstation des Krankenhauses Bethanien Moers. Foto: Bethanien Moers

Die Geschichte von Marieke Schade und dem Krankenhaus Bethanien Moers ist eine besondere. Sie beginnt mit einer besorgniserregenden Diagnose – und endet mit einem persönlichen Weihnachtswunder. Rückblick: Es ist der 30. Oktober 2001, als Marieke Schade per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt wird. Die Lage ist ernst. Mit einer schweren Präeklampsie – einer Schwangerschaftsvergiftung – war ihre Mutter kurz zuvor aus einem Krankenhaus in der Region ins Bethanien verlegt worden. Das kleine Mädchen erblickt neun Wochen zu früh das Licht der Welt. Info Perinatalzentrum und die Kinderklinik Aufgaben Als größte Geburtshilfe im Kreis Wesel sind das Perinatalzentrum und die Kinderklinik am Krankenhaus Bethanien Moers Anlaufstelle für Mütter mit Risikoschwangerschaften oder solche, die unerwartet ein krankes oder zu früh geborenes Kind zur Welt bringen.



Risikoschwangerschaften Betreut werden unter anderem Frauen mit schwangerschaftsbedingten Herzfunktionsstörungen, Bluthochdruck, Infektionskrankheiten oder vorzeitiger Wehentätigkeit. Ihre ersten Lebenstage muss Marieke deshalb auf der Frühgeborenen-Intensivstation verbringen, wo das Team rund um den ehemaligen Chefarzt der Klinik für Kinder- & Jugendmedizin, Professor Klaus Pistor, um das Leben und für die Gesundheit der Frühgeborenen kämpft. Unterdessen muss sich Mutter Melanie Schade nach den Komplikationen in den letzten Schwangerschaftstagen selbst einige Tage auf der Intensivstation erholen. Ihre kleine Tochter bekommt sie erst nach vier Tagen zum ersten Mal zu Gesicht. Während dieser Zeit sorgt Vater Thomas Schade mit Polaroids des Säuglings dafür, dass sich Mutter und Tochter trotzdem kennenlernen können. „Die Situation damals war wirklich kritisch. Die Ärztinnen und Ärzte wussten zunächst nicht, ob wir beide es schaffen würden“, erinnert sich Melanie Schade zurück. „Mein Mann Thomas wurde damals von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten gefragt, wer von uns beiden im allerschlimmsten Szenario gerettet werden soll. Für Thomas war ganz klar, es müssen Mutter und Tochter sein.“ Gerade in dieser kritischen Situation, die die Familie nicht einschätzen konnte, habe sie sich durch Professor Pistor und sein Team sehr liebevoll betreut gefühlt und einen ruhigen und zugewandten Umgang erlebt, berichtet die Mutter weiter. Tochter Marieke fügt hinzu: „Nicht nur meine Betreuung und die meiner Mutter war gut, auch die Unterstützung für meinen Vater, erzählt er immer, war toll.“ Thomas Schade ist es auch, der Marieke kurz nach der Entbindung zum ersten Mal sieht – im Brutkasten auf dem Flur der Entbindungsstation. „Mein Vater war geschockt, wie klein und zerbrechlich ich aussah. Er erinnert sich immer gern daran und sagt dann schmunzelnd, dass ich damals nicht größer als ein halbes Hähnchen gewesen sei, das genau in seine beiden Hände gepasst hätte“, erzählt die Tochter. Es folgen weitere schwierige Tage und Wochen, in denen sich Baustellen am Herzen des Babys und ein kollabierter Lungenflügel auftun. Doch dann – einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember 2001 – erlebt Familie Schade ihr ganz eigenes Weihnachtswunder: Marieke kann nach knapp zwei Monaten im Krankenhaus endlich nach Hause entlassen werden. Seither sind bald 22 Jahre vergangen. Im Sommer hat Marieke Schade ihre Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin im Krankenhaus Bethanien Moers mit „sehr gut“ abgeschlossen. „Ich hatte immer eine gewisse Verbundenheit zum Krankenhaus Bethanien, es war Ansprechpartner für alle kleinen und größeren Verletzungen in den letzten Jahren“, erzählt sie. „Als es dann um das Thema Zukunft ging, war für mich klar, dass ich hier im Haus meine Ausbildung machen möchte. Ich sage immer, ich wollte an meine Geburtsstätte zurück.“ Marieke Schade (2.v.r.) mit Mutter Melanie Schade und den Chefärzten Peter Tönnies und Michael Wallot. Foto: Bethanien Moers Peter Tönnies, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe und Senologie, der gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Wallot, heute Chefarzt der Klinik für Kinder- & Jugendmedizin, für das seit 2007 bestehende Perinatalzentrum des Krankenhauses Bethanien zuständigig ist, hat Familie Schade ein Stück Bethanien-Geschichte miterlebt: „Es zeigt zum einen, wie sich die Frühgeborenen-Medizin in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und welche Bedeutung ein Perinatalzentrum hat. Zum anderen ist es toll, eine Geschichte zu sehen, in der das ehemalige Frühgeborene heute eine junge, gesunde Erwachsene ist.“

(juha)