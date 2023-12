Vom Schloss bis zum Geleucht Mit Stadtführungen Moers kennenlernen

Zum Auftakt ins neue Jahr führt Erika Ollefs ihre Gäste am Sonntag, 21. Januar, ab 17 Uhr durch die Moerser Altstadt. Die Teilnehmer verfolgen in der Alt- und Neustadt die Spuren des letzten Nachtwächters Franz Stöber. Der Rundgang beginnt am Denkmal am Neumarkt.