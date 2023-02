Politik in Moers Wärme aus Abwasser gewinnen

„Auch in Moerser Abwasser könnte viel Energie stecken und die Verbraucherinnen und Verbraucher im Idealfall langfristig entlasten. Das wollen wir mit dem Antrag prüfen lassen, wie viel nachhaltige Energie tatsächlich in den Kanälen in Moers steckt“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Gawlik. „Besonders im Energiebereich muss Deutschland unabhängiger werden. Und wir müssen auch die Moerser Bürgerinnen und Bürger stärker von den Folgen der hohen Energiepreise und der Inflation entlasten. Solche intelligenten, innovativen und vor allem nachhaltigen Heizsysteme, wie die Energiegewinnung aus Abwasser, werden also immer wichtiger.“