Vereine in Moers erstatten Anzeige Gedenktafel für mutige Bergleute verschwunden

Den Verlust einer Gedenktafel aus Bronze beklagt der Verein „Erinnern für die Zukunft“. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Bernhard Schmidt geht davon aus, dass Metalldiebe am Werk waren. Schmidt hatte das Fehlen der Tafel zusammen mit seiner Frau am 13. Januar entdeckt. Die Tafel war am Fördermaschinenhaus des alten Schachtes IV in Moers-Hochstraß befestigt gewesen. Sie war dort im Mai 2000 von „Erinnern für die Zukunft“ zusammen mit der Stadt Moers, der Hermann-Runge-Gesamtschule und den beiden Kirchengemeinden aus Hochstraß eingeweiht worden. Sowohl der Verein „Erinnern für die Zukunft“ als auch der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein (GMGV), der das Industriedenkmal als museale Einrichtung unterhält, haben Strafanzeige erstattet, berichtete Schmidt.