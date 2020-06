Demo in der Moerser Innenstadt : Christopher Street Day im Corona-Format

Die Teilnehmer der CSD-Demo in der Moerser Innenstadt. Vom Bahnhof zogen sie bis zum Kastellplatz. Foto: Norbert Prümen

MOERS Statt großer Staßenfeste gab es wegen der Corona-Schutzvorschriften diesmal kleine Umzüge an mehreren Orten. Auch in Moers wurde für Akzeptanz gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen demonstriert.

Normalerweise sind sie größer und bunter, die in vielen Ländern und Städten weltweit einmal im Jahr stattfindenden Christopher-Street-Day-Paraden der Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Während bei der Gelegenheit vor allem in Großstädten wie Köln sonst Tausende von Menschen fröhlich singend und tanzend durch die Straßen ziehen, erlauben die bundesweiten Corona-Schutzbestimmungen zurzeit nur kleinere Versammlungen, und die auch nur mit entsprechend weiten Abständen. Da man jedoch nicht ganz auf die gewohnten Gemeinschaftsaktionen verzichten wollte, gab es jetzt am Niederrhein und im Ruhrgebiet statt einiger Großveranstaltungen erstmals viele kleine – darunter am Samstag in Moers. Die Veranstalter verzichteten auf Werbung im Vorfeld, um keine Menschenmassen zu mobilisieren – auch dies aus Rücksicht vor der Infektionsgefahr.

Nachdem der in Mülheim ansässige Verein von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transpersonen SVLS am Freitag bereits in Emmerich, Issum, Geldern und Dinslaken vier Mini-Umzüge organsiert hatte, trafen sich knapp 40 ihrer Mitglieder und Freunde Samstagmittag am Moerser Bahnhof, um von dort gemeinsam durch die Innenstadt bis zum Kastellplatz zu ziehen. Dort spannten einige von ihnen an einem Seil regenbogenbunte Fahnen zwischen sich auf, andere tanzten zur Lautsprechermusik oder unterhielten sich einfach nur miteinander. So richtig stimmungsvoll schien es in der kleinen Gruppe aber dennoch nicht zu werden. Auch die auf den bisherigen Street-Day-Paraden sonst so fantasievollen Kostüme, Perücken und Gesichtsbemalungen fehlten fast gänzlich.

Info 50 Jahre Protest gegen Diskriminierung Die Christopher Street war eine Straße mit Schwulen-Kneipen im New Yorker Stadtteil Greenwich Village. Am 28. Juni 1969 protestierten dort erstmals Homosexuelle öffentlich gegen Diskriminierung und polizeiliche Willkür. In Deutschland wurde Homosexualität bis 1994 noch strafrechtlich verfolgt. Seit dem 1. Oktober 2017 sind hier gleichgeschlechtliche Eheschließungen erlaubt.

„Die Corona-Einschränkungen haben uns wirklich hart getroffen“, bekannte Sascha Roncevic vom Moerser Schwulen- und Lesbentreff „Slam“ am Hülsdonker Rüttgersweg. „Normalerweise haben wir uns dort immer mittwochs mit 30 bis 40 Personen, darunter auch heterosexuellen, getroffen und uns ausgetauscht. Aber das geht jetzt nicht mehr.“ Umso wichtiger findet er es, dass seine Freunde auch in dieser Zeit Öffentlichkeit zeigen.

„Ja, genau“, bestätigten Raphael Diaz und Uwe Altenschmidt. Die beiden sind für das seit 25 Jahren von Land NRW, dem Kreis Wesel und der Stadt Duisburg geförderte Aids-Präventivprojekt „Herzenslust“, zuständig und nutzten das Treffen am Kastellplatz, um sich bei der Moerser Homosexuellenszene bekannt zu machen. „Wir drehen zwar zurzeit viele informierende Videos, um wenigsten online in Kontakt zu bleiben, aber persönliche Gespräche sind natürlich viel besser.“