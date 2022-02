Musikszene in Rheinberg : Betontod feiert Bühnen-Jubiläum jetzt in Moers

Betontod holt die Jubiläumskonzerte im September nach. Alledrings in Moers. Trost für die Fans: Es gibt wieder Karten. Foto: Boris Breuer

Rheinberg/Moers Zwei Mal schon musste die Rheinberger Punkband Betontod ihre Jubläumskonzerte vor heimischen Fans schon absagen. Im Herbst soll‘s einen neuen Anlauf geben, allerdings nicht in der geliebten Heimat.

Darauf haben eingefleischte Fand lange gewartet: Für die im Dezember 2020/21 wegen der Corona-Pandemie abgesagten Jubiläums-Konzerte der Rheinberger Punkband Betontod stehen nun neue Termine fest. Im September will die bundesweit erfolgreiche Formation ihr 32. Jahr auf der Bühne endlich mit ihren Fans gebührend feiern, allerdings nicht in der heimischen Rheinberger Stadthalle. „Die Konzerte können leider nicht mehr in unserer Heimatstadt Rheinberg stattfinden, da wir in der Stadthalle nicht mehr mit der ursprünglichen Anzahl von Besuchern planen dürfen“, schreibt die Band auf ihrer Facebookseite.

„Daran können wir leider nichts ändern und finden es schade, dass der Stellenwert von Kultur in Rheinberg darunter leidet.“ Da klingt ein wenig Frust durch. Betontod weicht in die Nachbarschaft aus und hat in der Enni-Event-Halle in der Nachbarstadt Moers „eine tolle Alternative“ gefunden. „Wir hoffen, auch die Rheinberger dorthin mitnehmen zu können. Die Abende in der Stadthalle Rheinberg waren für uns immer etwas Besonderes“, schreibt die Band weiter.

Beide Geburtstagskonzerte am 9. und 10. September würden ihnen sehr viel bedeuten, so die Punk-Musiker, die hoffen, im September in Moers endlich „eine große Sause feiern“ zu können, „völlig frei von Absage-Gedanken“. Daher sei man sicherheitshalber auf den Frühherbst ausgewichen. Die Halle in Moers biete zudem Platz für noch mehr Zuschauer. Für beide Tage gibt‘s daher von sofort an wieder Tickets, obwohl beide Konzerte eigentlich seit zwei Jahren ausverkauft sind.

Tickets online unter https://www.eventim.de und Stichwort Betontod. Für Ticketbesitzer: Freitag, 9. September, ist Nachholtermin für den 17. Dezember 2021 sowie den 11. Dezember 2020 und Samstag, 10. September, für den 18. Dezember 2021 sowie den 12. Dezember 2020.

(bp)