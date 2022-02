Nächtliche Verfolgungsjagd : Polizei stoppt filmende Raser in Moers

Info

Bugatti Die mutmaßliche Tempojagd auf der Rheinberger Straße erinnert an einen Fall, der Anfang Februar Schlagzeilen gemacht hat. Damals jagte ein Mann seinen Bugatti Chiron auf der A2 zwischen Berlin und Hannover auf über 400 km/h und stellte Aufnahmen der Fahrt ins Internet.

Illegales Autorennen Schlagzeilen machte auch ein illegales Autorennen auf der Bismarckstraße in Moers im Frühjahr 2019. Eine unbeteiligte Frau wurde in ihrem Auto getötet. Im Februar 2020 verurteilte das Klever Landgericht einen zum Tatzeitpunkt 22 Jahre alten Mann wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. In einem Revisionsverfahren milderte ein Gericht das Urteil in vier Jahre Haft ab.