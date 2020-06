Corona-Häufung in Moers : „Ein extrem dynamisches Geschehen“

Landrat Müller während der Pressekonferenz im Kreishaus. Die Corona-Infektionen bei einem Moerser Dönerfleischproduzenten ließ die Fallzahlen kreisweit binnen weniger Stunden sprunghaft ansteigen. Foto: Klaus Nikolei

Kreis Wesel Landrat Müller äußerte sich zu den sprunghaft gestiegenen Corona-Infektionen im Kreis Wesel und deren Folgen.

Im Kreis Wesel herrscht die Sorge, dass es nach den Corona-Fällen in der Moerser Dönerproduktion Öztas auch am Niederrhein zu einem Lockdown wegen zu stark steigender Corona-Zahlen kommt. Landrat Ansgar Müller hat im Kreishaus am Freitag bei einer Pressekonferenz Details mitgeteilt. Der Landrat geht davon aus, dass Bürger aus dem Kreis Wesel – trotz der Corona-Fälle in Moers – bei einer Urlaubsreise keine Probleme haben dürften. „Und wer sich Sorgen macht, sollte sich mit dem Reiseziel in Verbindung setzen.“

Hauptaufgabe des Kreises wird nun die Kontaktnachverfolgung sein. Die läuft auf Hochtouren. Dazu ist das Personal im Kreishaus verdoppelt worden. Anders als bei der Firma Tönnes handelt es sich bei den Mitarbeitern von Öztas um Festangestellte, die nicht in Massenunterkünften, sondern in ganz normalen Wohnungen leben. Das wiederum erschwert die Kontaktermittlung.

Weiteres Alarmsignal: Auch in einem Nachbarbetrieb von Öztas, der ebenfalls Fleisch verarbeitet, gibt es Fälle. Auch dort wurden alle Mitarbeiter vorsorglich getestet. 66 negative und zwei positive Testergebnisse liegen laut Kreis bereits vor, neun stehen noch aus.

Bei der Firma Öztas wurden bislang 260 der insgesamt 277 Mitarbeiter getestet, sagte der Landrat. Bei dem Dönerfleisch-Unternehmen gibt es inzwischen 82 positiv getestete Personen, drei mehr als am Donnerstag. Von den 260 Abstrichen sind 169 negativ, diese Personen sind also nicht betroffen. 26 Testergebnisse stehen noch aus. Außerdem konnten 17 Personen noch nicht getestet werden, weil sie sich im Urlaub befinden. 250 Personen befinden sich in Quarantäne. Dabei handelt es sich um die positiv getesteten Öztas-Mitarbeiter und deren Angehörige.

Der Moerser Betrieb, in dem am Freitag noch mit einem komplett negativ getesteten Rumpfteam gearbeitet wurde, bleibt in den nächsten beiden Wochen geschlossen. Solang dauert auch die Quarantäne der positiv Getesteten. Der Landrat spricht von einem „extrem dynamischen Geschehen“. Die Zahlen könnten sich innerhalb weniger Tage ändern.

Am Donnerstag noch hatte die Kreisverwaltung von 79 Corona-Positiven bei Öztas berichtet. In Teilen wohnen die aber in Duisburg. Der Kreis Wesel teilte noch am Donnerstag mit, dass die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz bei 20,2 läge. Bei einem Wert von 50 hat sich die Politik darauf verständigt, die Lockerungsmaßnahmen neu zu bewerten und gegebenenfalls örtlich oder regional wieder zu verschärfen. Am Freitagmorgen allerdings korrigierte der Kreis den eigenen Wert zunächst nach unten – auf 15,4.

„Durch die fortlaufende Kontaktermittlung des Kreises Wesel wurde mittlerweile festgestellt, dass von den 62 gestern gemeldeten Neuinfektionen 24 außerhalb des Kreises Wesel (Duisburg) wohnen“, teilte der Kreis am Freitagmorgen mit. Bis Freitagmittag stieg die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz dann auf 17,2. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Grundsätzlich will der Kreis Wesel an seiner Strategie festhalten, die Tests künftig wieder bei den Hausärzten vornehmen zu lassen. Somit fallen die dezentralen Teststationen im Kreis Wesel wie geplant weg. Vor dem Corona-Testzelt am Moerser Bethanien-Krankenhaus bildeten sich am Freitagvormittag lange Schlangen.

Es ist kurz vor elf Uhr. Ein junger Mann, dessen Mutter in der Dönerspießproduktion bei Öztas arbeitet und in dieser Woche positiv auf das Virus getestet wurde, wartet darauf, dass er und sein Bruder endlich an die Reihe kommen. Die beiden wollen Sicherheit, brauchen aber Geduld. Das Kreisgesundheitsamt habe sie ans Bethanien verwiesen, erzählt der Moerser. „Die Ärzte hier vor Ort wussten allerdings von nichts.“

Tatsächlich sind viele in der Schlange an diesem Morgen ohne die nach wie vor nötige Überweisung vom Hausarzt gekommen. Montags bis Freitags von 10 bis 12 Uhr hat das Abstrichzentrum am Bethanien seit dem 8. Juni geöffnet. Die Öffnungszeiten wurden verkürzt, weil die Infektionszahlen im Kreis Wesel lange Zeit sehr niedrig waren. Im Schnitt 40, an manchen Tagen aber auch 60 bis 80 Patienten wurden dort in den vergangenen Wochen pro Tag auf Corona getestet. Das war der Stand bis Mittwoch – dem Tag, an dem die ersten Infektionen bei Öztas bekannt wurden.

Einen Tag zuvor, am Dienstag, hatte der Kreis Wesel verkündet, sich zum Monatsende aus dem ambulanten Testbetrieb zurückziehen zu wollen, die bestehenden Abstrichzentren im Kreis also nicht mehr zu unterstützen. Grundlage für die Entscheidung, sagt die Verwaltung, seien die neuen gesetzlichen Vorgaben und Handlungsempfehlungen des Landesgesundheitsministeriums, in deren Mittelpunkt die Vermeidung sogenannter Hotspots stehe.

Mit dem Strategiewechsel des Kreises endet mit dem 28. Juni, also am Sonntag, auch die Beauftragung des Screeningzentrums am Bethanien-Krankenhaus. Geht es nach dem Kreis, sollen die Corona-Abstriche künftig wieder von den Hausärzten übernommen werden. Thomas Voshaar, Chefarzt der Lungenklinik am Bethanien, hatte die Entscheidung im Gespräch mit unserer Redaktion als „falsch und absolut verfrüht“. Die Lage, so Voshaar am Dienstag, sei derzeit viel komplexer und herausfordernder als zur Zeit des kompletten, bundesweiten Lockdowns. Auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer forderte den Landrat auf, die Unterstützung für das Abstrichzentrum am Bethanien zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurückzuziehen.