Bunter Jahrmarktstrubel in Kamp-Lintfort Die Vatertagskirmes startet am 9. Mai

55 Schausteller verwandeln den Prinzenplatz mit der angrenzenden Innenstadt am Donnerstag, 9. Mai, in einen bunten Jahrmarkt und bieten ein spannendes Rahmenprogramm. Eröffnet wird die Vatertagskirmes mit einem Fassanstich durch Bürgermeister Christoph Landscheidt unter musikalischer Begleitung der Kapelle „Ruhr Pot Guggis“. Es wird Wert auf eine ausgewogene Mischung des Angebotes für jede Altersklasse gelegt. Es sollen sich sowohl Familien wie auch jüngere und ältere Personen wohlfühlen. Am Eröffnungstag bieten die Schausteller der Fahrgeschäfte die Abgabe von Fahrchips in der ersten Stunde zu 1,50 Euro an (gültig nur am Eröffnungstag). Weiter geht es am Freitag gegen 22.30 Uhr mit einem Höhenfeuerwerk, am Samstag wird es für alle Besucherinnen und Besucher ein buntes Kirmestreiben geben, und am Sonntag wird für Kinder in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein kostenloses Kinderschminken an der Bushaltestelle Prinzenplatz angeboten. Außerdem kommen verschiedene Disney Figuren zu Besuch, die sich auch gerne fotografieren lassen. Den Abschluss bildet der „Blue Monday“. An diesem Tag können die Besucherinnen und Besucher gegen Vorlage eines Flyers – erhältlich in den ortsansässigen Geschäften sowie im Foyer des Rathauses – preisgünstiger fahren. So können zwei Runden zum Preis von einer gefahren werden.