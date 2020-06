Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Bethanien bleibt weiter als Abstrichstelle bestehen

Bethanien-Krankenhaus in Moers. Foto: Bethanien/fotolulu

Kreis Wesel Der Kreis Wesel ist ab Montag nicht mehr im Boot. Wegen der unsicheren Pandemie-Lage hat die Stiftung Bethanien jetzt selbst auf eine Lösung mit der Kassenärztlichen Vereinigung gedrängt.

In dem Zelt, das bisher vom Bethanien als Abstrichstelle betrieben wurde, können ab dem 29. Juni auch weiterhin Tests auf Covid-19 durchgeführt werden. Das hat das Krankenhaus am Freitag mitgeteilt. Wie der Kreis Wesel zuvor bekannt gegeben hatte, sollte der Dienst dort in der kommenden Woche als offizielle Abstrichstelle des Kreises eingestellt werden. Stattdessen sei vorgesehen, dass niedergelassene Vertragsärzte die Tests durchführen sollen.