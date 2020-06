Wahlkampf-Aktion : SPD wirbt mit symbolischer Haltestelle für Bahnverbindung

MOERS Es geht um den dauerhaften Zugverkehr von Kamp-Lintfort über Moers bis Duisburg. Mit viel roter Farbe wurde ein „Haltepunkt Rheinkamp“ geschaffen.

Eine regelmäßige Personenzugverbindung zwischen Kamp-Lintfort und Moers mit einer direkten Anbindung zum Duisburger Hauptbahnhof, das wünscht sich (nicht nur) die SPD der beiden Städte schon lange. Anlässlich der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort gibt es seit Mitte Mai an den Wochenenden und Feiertagen bereits einen Pendelzug zwischen den beiden Städten. Doch das genügt den sozialdemokratischen „Gleisbesetzern“ nicht. Sie möchten nicht nur, dass die Bahnverbindung nach der Laga aufrechterhalten wird, sondern wünschen sich zusätzlich auf der Strecke auch noch die Einrichtung verschiedener Haltestellen, zum Beispiel am Campus der Hochschule Rhein-Waal, zwischen Rheinkamp und dem Pattberg und in Moers-Eick.