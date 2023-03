Streik in Mönchengladbach Buslinie 013 aus Schwalmtal darf nicht durch die Stadt fahren

Die Gewerkschaften Verdi und EVG wollen den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde mit der Arbeitgeberseite erhöhen und haben im ganzen Land zum „Super-Streik“ aufgerufen. Im Zuge dessen legten Mitarbeiter der NEW am Montag, 27. März, die Arbeit nieder. Weder Linien- noch Schulbusse waren deswegen in Mönchengladbach unterwegs. Wie ein Leser unserer Redaktion berichtete, durfte auch die Linie 013 aus Schwalmtal nicht durch die Stadt fahren, obwohl sie am Streiktag weiterhin unterwegs war. Ein Mitarbeiter des Unternehmens Kraftverkehr Schwalmtal bestätigte dies auf Anfrage unserer Redaktion. Die für die Linie zuständige NEW habe die Durchfahrt untersagt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadttochter sei der Grund für die Einschränkungen für den Busverkehr, der außerhalb von Mönchengladbach noch fuhr darin, „dass streikbedingt der gesamte Linienverkehr in der Stadt Mönchengladbach ausfällt.“ Wie der Sprecher mitteilte, endeten zudem die Fahrten der Linie 089 an der Haltestelle Helenabrunn-Wegweiser, die Busse fuhren nicht zum Gladbacher Hauptbahnhof.