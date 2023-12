Gemeinde erhält Fördermittel Schwalmtal wird zur Bank-Metropole

„Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen“ heißt ein Fördertopf de NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. Und den hat die Gemeindeverwaltung jetzt erfolgreich angezapft. „Unser Projekt ,Schwalmtal-Bank – für ein zukunftsfähiges Schwalmtal’ wird mit bis zu 48.000 Euro gefördert. 2024 werden im Rahmen der Förderung im Gemeindegebiet 22 ,Schwalmtal-Bänke’ mit unserem Gemeinde-Logo an sechs zentralen Standorten installiert“, teilte die Gemeindeverwaltung jetzt mit. Sie will auch in weitere Bänke für vier weitere Standorte investieren. Zusätzlich zu den Bänken werden, um die Nahmobilität zu fördern, zehn Fahrradbügel an drei Standorten platziert.