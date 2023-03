Flüchtlingshilfe in Mönchengladbach Wie ein Gladbacher Bildungsverein Flüchtlinge unterstützt

Der festliche Rahmen, in dem das erste Exemplar „Kleine Landeskunde Deutschlands“ an eine geflüchtete Ukrainerin überreicht wurde, zeigte bereits, wie viel allen Beteiligten an dem Hilfs- und Bildungsprojekt rund um das 126 Seiten umfassende Sachbuch lag. Herausgegeben hat es der Mönchengladbacher Verein für interdisziplinäre Geisteswissenschaft (MViG).