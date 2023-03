Jugendsportlerehrung in Mönchengladbach Diese 120 Nachwuchstalente wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet

Es war die erste Jugendsportlerehrung in Mönchengladbach, die seit 2019 stattfinden konnte – dazwischen fielen die Feierlichkeiten coronabedingt aus. Aus diesem Grund flossen nun die sportlichen Leistungen der vergangenen zwei Jahre in den Bewertungszeitraum für die Auszeichnungen hinein. Zudem gab es in diesem Jahr noch eine weitere Neuerung. In der Vergangenheit wurden die Auszeichnungen aufsteigend nach ihrem Rang und der sportlichen Ebene verteilt – beginnend mit Bezirks-, endend mit Weltmeisterschaften.