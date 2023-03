Schwierigstes Spiel der Saison Odenkirchen muss sich Sieg gegen TSV Norf hart erkämpfen

„Norf war der mit Abstand stärkste Gegner, gegen den wir gespielt haben. Es war ein interessantes Spiel – aber auch unser schwierigstes in der Saison“, sagte Odenkirchens Teamchef Pasquale Rendina hinterher. Er fügte an: „Norf hat gut verteidigt und unsere Spielabläufe gestört.“ Entsprechend umkämpft lief die Partie ab, zeitweise lag Norf sogar in Führung – eine Situation, die es für Odenkirchen in dieser Saison nicht häufig gab.