Wallfahrt nach Mönchengladbach-Hehn Rund 600 Menschen pilgern durch die Nacht

Seit 40 Jahren gibt es die Nachtwallfahrt. Sternförmig pilgern Schützenbrüder und -schwestern am Vorabend des Passionssonntags aus vielen Stadtteilen zum Hehner Marienheiligtum. Jedes Jahr seit 1983, mit Ausnahmen der Coronajahre 2020 bis 2022, stellen die Bruderschaften ihren Pilgergang unter ein Leitwort, das den Gebeten Inhalt und Richtung geben soll. In diesem Jahr: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ Die Weihnachtsbotschaft der Engel, so formulierten es Bezirkspräses Johannes van der Vorst und Bezirksbundesmeister Horst Thoren, trägt über das Jahr. Sie soll uns Hoffnung geben. „Deshalb bitten wir bei dieser Nachtwallfahrt um Gottes Beistand“, ergänzte Bezirksbundesmeister Horst Thoren, „denn die Wallfahrt ist ein Glaubensbekenntnis der Bruderschaften und jedes Einzelnen. Die Schützen sind sich bewusst, dass ihr Brauchtum mehr ist als nur die Feier an den Kirmestagen. Besonders der Glaube ist es, der im Schützenwesen fest verankert ist.“