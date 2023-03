Veranstaltung in Mönchengladbach Eindrucksvolles Friedensgebet in der Rheydter Hauptkirche

Die 28-jährige Khrystyna wandte sich in einer Videobotschaft an die Zuhörer. Sie arbeitet ehrenamtlich für eine ukrainische Bildungsplattform. „Wie war es überhaupt möglich für Russland, das zu tun, was es getan hat?“, fragte sie. Khrystyna richtete ihr Gebet an die Welt, „dass sie aufhört, so blind zu sein gegenüber dem, was überall auf der Welt geschieht.“