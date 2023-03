Landwirte und andere Erzeuger haben sich zusammengeschlossen Was Gladbachs Marktschwärmer ausmacht

Willy Pesch hat diesmal die 23. Mit dieser Nummer ist eine grüne Plastikkiste in der Kühlkammer des Finkenberger Hofs beschriftet. Darin befinden sich die Produkte, die Willy Pesch und seine Frau in dieser Woche bestellt haben: Eier aus Jüchen, Naturjoghurt und Vanillepudding aus Wassenberg, Kartoffeln aus Mönchengladbach und ein Aufstrich aus Niederkrüchten. Die Erzeuger haben ihre frischen Waren zuvor zum Hof in Wickrathberg gebracht und in die dafür vorgesehenen Kisten gepackt. Nun lädt Willy Pesch um: von der Kiste in seinen Einkaufskorb. Die Eier packt er in einen mitgebrachten Behälter. Der Eierkarton geht direkt wieder zurück zum Erzeuger und kann dort wiederverwendet werden. „Wir bestellen gerne von vielem etwas. Die Sachen schmecken so frisch und lecker, und ganz anders als vom Supermarkt“, sagt er.