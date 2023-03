Oberligist gewinnt gegen TV Geistenbeck Breite des Kaders ist der Schlüssel für den TV Lobberich

So ging es für den TVG über 11:9 bis hin zum 15:12, ehe die Gastgeber bis zum Pausenpfiff wieder bis auf einen Treffer herankamen. Es war bis dahin ein sehr abwechslungsreiches und enorm schnelles Spiel. Aufseiten der Lobbericher wusste dabei Torhüter Patrick Dönni zu überzeugen. Der frisch gewordene Papa bekam dabei erstmals Besuch von seiner Frau und dem Nachwuchs in der Sporthalle. „Ich habe ihm versprochen, dass er spielen würde, wenn sein Kind und seine Frau erstmals in die Halle kommen“, betonte der Lobbericher Spielertrainer Christopher Liedtke. Bei den Gästen verdienten sich die beiden Außenspieler Jens Hermanns und David Flock im ersten Spielabschnitt Bestnoten.