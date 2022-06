„Wetten Dass..?“-Star in Mönchengladbach : Thomas Gottschalk liest in der Kaiser-Friedrich-Halle

Mönchengladbach Eigentlich war die „Wetten Dass..?“-Zeit von Thomas Gottschalk schon vorbei, dann kam er 2021 mit einer Sondersendung zurück. In der KFH liest er jetzt aus seiner Autobiografie. Was geplant ist.

Blonde Locken, breites Lächeln, Paradiesvogel-Outfits - jeder weiß, dass es um Thomas Gottschalk geht. Am 14. Juni 2022 heißt der Initiativkreis in der Reihe „Pioniere der Welt“ den bekannten Moderator, Entertainer und Schauspieler in der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach willkommen. Er wird an diesem Abend aus seiner Autobiografie „Herbstbunt“ lesen und sich den Fragen des Publikums stellen. Anschließend wird es die Möglichkeit geben, sich das Buch signieren zu lassen. Schirmherr der Veranstaltung ist Sven Holtermann, Mitglied des Initiativkreises Mönchengladbach.