Bunker Güdderath in Mönchengladbach : Programm für die „Herbstzeitlose“ steht

Bunker Güdderath in Mönchengladbach

Mönchengladbach Auch in diesem Jahr findet die beliebte Veranstaltung im Bunker Güdderath wieder statt. Eröffnet wird sie von dem Dirigenten, Komponisten und Pianisten Patrick Hahn.

Anders als etablierte Großveranstalter in der Stadt mussten die Inhaber des Bunkers in Güdderath, Bernhard Petz und Zdzislawa Worozanska-Sacher, wegen des überschaubaren Platzangebotes von 60 bis 80 Besuchern keine Corona-Pause einlegen und konnten weiterhin Veranstaltungen durchführen. In diesem Jahr geht es nahtlos weiter: Im Zeitraum vom 13. August bis 25. September sollen zehn Konzerte mit dem gewohnten Platzangebot von 80 Zuschauern anbieten stattfinden. „In der intimen Atmosphäre des Bunkers widmen wir uns dieses Jahr der breiten Facette der menschlichen Stimme. Dabei spannen wir einen stilistischen Bogen von großem Operngesang mit Werken von Richard Wagner und Richard Strauss über Lieder von Weill, Korngold, Interpretationen vom klassischen Liedgut für E-Gitarre und Gesang und bis hin zu abgefahrener Stimmakrobatik mit Salome Kammer“, sagt Petz.