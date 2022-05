Bürgermeisterin besucht Mönchengladbach : Städtepartnerschaft mit Roermond hat goldenes Jubiläum

Roermonds Bürgermeisterin Rianne Donders-de Leest trug sich zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Vor 50 Jahren wurde die Urkunde von den damaligen Stadtoberhäuptern unterzeichnet. Jetzt besuchte Roermonds Bürgermeisterin Rianne Donders-de Leest Mönchengladbach. Was für die Zusammenarbeit in Zukunft geplant ist.

50 Jahre ist es her, dass der damalige Oberbürgermeister Wilhelm Wachtendonk mit seinem Amtskollegen in Roermond, Bürgermeister M. Custers, die Partnerschaften zwischen ihren Städten besiegelten. Am 13. Mai 1972 unterzeichneten sie im alten Rathaus von Roermond die Partnerschaftsurkunde. Auf den Tag genau 50 Jahre später begrüßte Oberbürgermeister Felix Heinrichs seine Amtskollegin Rianne Donders-de Leest im Rathaus Abtei. Donders-de Leest trug sich zu diesem Anlass ins Goldene Buch der Stadt ein.

„Die bestehenden Beziehungen zwischen unseren Städten und ihren Bürgern zu vertiefen, kulturellen Austausch jeglicher Art zu fördern, gemeinsame Probleme im gegenseitigen Beistand zu lösen und so unsererseits zur Europäischen Einheit in Frieden und Wohlstand beizutragen", zitierte Heinrichs die Ziele, die zur damaligen Besiegelung der Partnerschaftsurkunde formuliert wurden. „Ich glaube, die Urkunde könnten wir heute genauso unterschreiben. Wie wichtig Frieden zwischen Ländern und Menschen ist, erleben wir in diesen Tagen in der Ukraine leider allzu deutlich.“

Vor 50 Jahren besiegelten Oberbürgermeister Wilhelm Wachtendonk und sein Amtskollege in Roermond, Bürgermeister M. Custers, die Partnerschaften zwischen den Städten. Foto: Stadt MG

Rianne Donders-de Leest brachte eine Kopie der im Stadtarchiv Roermond eingelagerten Partnerschaftsurkunde als Gastgeschenk mit. Die Bürgermeisterin unterstrich den Beitrag, den Städtepartnerschaften zur europäischen Einheit und zum Frieden leisten. „Neben einer Verstärkung der Verwaltungskontakte mit Mönchengladbach will unsere Stadtverwaltung ausdrücklich auch unsere örtliche Bevölkerung, Kultur- und Sportvereine und die Wirtschaft mit einbeziehen", sagte die Bürgermeisterin. „Es gab zwar schon in der Vergangenheit zahlreiche kulturelle Begegnungen zwischen unseren Städten, leider war der gemeinsame Austausch in den letzten Jahren aber nicht mehr ganz so intensiv. Deshalb machen wir heute den ersten Schritt mit der Absicht, unserer Partnerschaft neue Impulse zu geben.“

Bei dem Treffen standen Überlegungen im Vordergrund, wie zukünftig die Kontakte wieder verstärkt und intensiviert werden können. Vor diesem Hintergrund reiste mit Bürgermeisterin Donders-de Leest auch eine Delegation aus Verwaltungsvorstand, Ratsmitgliedern und den Verantwortlichen für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung nach Mönchengladbach, um sich am Nachmittag mit ihren Mönchengladbacher Kollegen in Kurzworkshops zu den Themenfeldern Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Tourismus/Stadtmarketing sowie Kultur und Sport auszutauschen.

(RP)