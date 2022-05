Nach Comeback im November 2021​: Nächstes „Wetten, dass..?“ am 19. November 2022​

Berlin Nach der Jubiläumsshow im November 2021 kommt auch dieses Jahr wieder eine neue Liveshow von „Wetten, dass..?“ Wann sie stattfindet, erfahren Sie hier.

Die nächste Liveshow von „Wetten, dass..?“ findet am 19. November dieses Jahres statt. Das bestätigte das ZDF am Dienstag in Mainz. Zuvor hatte der Sender getwittert: „Wetten, dass wir die Twitter-Trends am 19. November 2022 voraussagen können? #WettenDass“. Weitere Details zur Samstagabendshow wurden zunächst nicht verraten. Im November 2021 hatten 13,8 Millionen die Jubiläumsausgabe gesehen.