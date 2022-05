Alice Cooper in Düsseldorf : Eine Guillotine und Würgeschlangen auf der Bühne

Alice Cooper bei einem Auftritt 2017 in Mailand. Foto: dpa

Düsseldorf Seit mehr als 50 Jahren ist Alice Cooper im Rock-Biz. Im bürgerlichen Leben ist er verheiratet und Vater und spielt Golf. Auf der Bühne treibt er es wild mit Würgeschlangen und Blut - demnächst auch in Düsseldorf.

Dass Vincent Damon Furnier 74 ist, hält ihn nicht davon ab, immer noch die Bühnen dieser Welt zu rocken. Als Alice Cooper ist er längst eine Legende und will nun Songs seiner aktuellen CD „Detroit Stories“ auch in Düsseldorf präsentieren.

Im Konzert wollen der Schock-Rocker und seine Band neben dem musikalischen Tribut an dessen Heimatstadt viele Hits und Klassiker präsentieren: „School‘s Out“, „I’m Eighteen“, „Elected“, „Only Women Bleed“, „No More Mr. Nice Guy“, „Poison“ oder „Under My Wheels“.

Cooper bringt seine eingespielte Truppe mit, die letztmals 2019 mit ihm in Deutschland auftrat: Nita Strauss (Lead-Gitarre, Gesang), Chuck Garric (Bass), Ryan Roxie und Tommy Hendriksen (beide Gitarre/Gesang) sowie Glen Sobel (Schlagzeug). Die Combo präsentiert sich in theatralischem Rahmen mit „AC“ an der Front, der als Erfinder des Schock-Rocks gilt.

Der Priestersohn aus Detroit war der erste, der Horror-Elemente wie zum Beispiel abgehackte Puppenköpfe, eine Guillotine, eine Würgeschlange, den Galgen, den elektrischen Stuhl inklusive jeder Menge Kunstblut in ein Rock-Konzert einbaute und so das Live-Genre nachhaltig beeinflusste.

Einen „Special Guest“ am 21. Juni in der Mitsubishi Electric Halle gibt es auch: Sänger Michael Monroe (Ex-Hanoi Rocks) plus Band. Über das Leben des 59-Jährigen erscheint in diesem Jahr eine Film-Doku.

(bpa)