Gymnasium an der Gartenstraße : 5000 Euro für eine digitale Schule

Mönchengladbach 5000 Euro erhielt das Gymnasium an der Gartenstraße aus der PS-Lotterie der Stadtsparkasse. Die Schule will das Geld zur Umsetzung ihres neuen Projekts nutzen.

Das Gymnasium an der Gartenstraße will digital wachsen und lernen. Und dies soll in innovativen Lernräumen geschehen. Denn, so sagt Schulleiter Luigi Giunta, „um eine Schule des 21. Jahrhunderts zu einer Umgebung zu machen, in der Lernen mit digitalen Medien immer und überall möglich ist, reichen bei Weitem nicht nur W-Lan und Tablets aus.“